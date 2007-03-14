Беременная Заворотнюк превратилась в мегеру

В актерской среде активно ходят сплетни о том, что « прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк забеременела. Во всяком случае, как объяснить то обстоятельство, что любительница дорогого красного вина полностью отказалось от любимого алкоголя, и, кроме этого, у актрисы сильно изменился характер? Капризная и раздражительная Заворотнюк стала агрессивной и сварливой, ее настроение постоянно меняется, она вспыхивает по малейшему поводу, а члены съемочной группы боятся лишний раз к ней подойти. Анастасия сейчас снимается в фильме «Шекспиру и не снилось», сообщает "Комсомольская правда". Но, возможно, это следствия усталости, в последние несколько недель Заворотнюк практически живет на съемочной площадке. В апреле лента «Шекспиру и не снилось» выйдет на широкие экраны. Разговоры о беременности актрисы поползли после того, как Сергей Жигунов объявил, что свадьба состоится сразу премьеры «Шекспира». Сейчас «гардемарин» активно разводится, при этом актер столкнулся м некоторыми проблемами, но уверяет, что к апрелю будет официально свободен. Как стало известно, в суде отказались рассматривать иск Жигунова о разводе, но актер это отрицает. «Я первый раз слышу, что меня не хотят разводить в суде! Это все неправда!» - прокомментировал Жигунов «Комсомольской правде». Юридический представитель актера посещал все слушания по делу о разводе, и только однажды не явился в суд по болезни. После он принес в суд справку о болезни, и бракоразводный процесс перенести на март. «Не беспокойтесь, развод состоится. В марте я точно разведусь», - заверяет Жигунов. Некоторые актеры считают, что такая спешка со свадьбой Заворотнюк и Жигунову нужна для того, чтобы подогреть интерес к презентации комедии «Шекспиру и не снилось».