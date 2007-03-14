После ухода Семенович «Блестящие» упали в цене

Основной доход популярным исполнителям в последнее время приносят не гастрольные туры, а выступления на частных вечеринках. В столичных клубах и ресторанах гонорары выдают сразу, независимо от числа слушателей. А на гастролях звездам нужно собрать зал: повалит народ на концерт - будет достойная оплата. Говорят, что именно поэтому популярная группа «Блестящие» старается не рисковать и выступает в основном в московских заведениях. Но теперь, как говорят организаторы вечеринок, после ухода из коллектива пышногрудой красавицы Анны Семенович, цена за получасовое выступление «блесток» упала почти в два раза. Напомним, что, по официальным расценкам частных концертов звезд, «Блестящие» просили около 14 тысяч долларов за полчаса пения, пишет «Комсомольская правда». - Не переживайте, у нас все более чем хорошо. Как группа справляется без Ани, вам лучше у девочек спросить. Конечно, про Семенович все спрашивают, и заказчики в том числе. Но не более того, - сказали в пресс-службе группы «Блестящие».