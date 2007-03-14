Басков снял новый клип

В Киев на съемки нового ролика Басков приехал с двумя чемоданами костюмов, которые специально прикупил в Барселоне. На площадке певец импровизировал со своей внешностью: то распускал волосы, то собирал их в хвостик. Потом стал менять рубашки и пиджаки, но найти нужный образ не мог. Полученная на экране картинка ему совершенно не нравилась. – Дело совсем не в вас, – объяснял он съемочной группе, – а лишь во мне. Объявив перерыв на несколько часов, певец отправился «искать себя» в салон красоты, где ему подправили стрижку. И уже довольный полученным результатом, он продолжил работу, пишет газета «Твой день». По сюжету клипа на новую песню Николая Баскова «Тебе одной» певец усиленно ищет свою единственную и неповторимую. Специально для этого завидному жениху устроили кастинг, на который приходят красавицы: рыжая, брюнетка и блондинка. Героя Николая интересовали уровень интеллекта, внешние данные каждой, но не одна из них ему не подходила. Как итог, герой Николая в сердцах разбрасывает фотографии красоток и уходит. В финале девушки отчаянно пытаются соблазнить певца кто как умеет: лепестками роз на лестнице, томными взглядами у рояля в гостиной и стриптизом в спальне. Сцену стриптиза Николай придумал сам, «чтобы добиться наибольшего эффекта». Только чтобы изготовить ложе для влюбленных, потребовалось около 60(!) метров шелка. Увидев роскошную комнату, где должен был сниматься стриптиз, Басков восхищенно воскликнул: – Как же здесь сексуально! Однако насладиться страстным танцем ему не удалось - сцену снимали отдельно, когда певец покинул площадку.