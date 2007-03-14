Dolce&Gabbana отказывается от рекламы

Итальянский дом моды Dolce&Gabbana в знак протеста перестанет размещать свою рекламу в Испании. Ранее власти этой страны запретили рекламный плакат Dolce&Gabbana, на котором полуголый мужчина прижимает женщину к полу, тогда как еще четверо мужчин спокойно наблюдают за этим. В этой рекламе испанские чиновники усмотрели сексизм и насилие. "Испания, где существует цензура, показала, что видит негативный подтекст везде, даже там, где его нет", – говорится в заявлении итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны, переданном Associated Press.