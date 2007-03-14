Иосиф Кобзон попал под суд

Выпуск биографии «Как перед Богом» довел Иосифа Кобзона до суда.И, как ни странно, разбирался певец не с обиженными на книгу артистами (которых он так или иначе задел на страницах), а с... ее автором! Как признался позже мэтр отечественной эстрады, его откровенные мысли увидели свет без его на то согласия. Журналист Николай Добрюха, войдя в доверие к Иосифу Давыдовичу, нагло обманул его и издал книгу под своей фамилией. – Этот назойливый жучара Коля-журналист ездил за мной по пятам, – в гневе рассказал Кобзон. – Я особенно не возражал, брал его с собой на гастроли и в командировки. А он за мной наблюдал и иногда спрашивал о том, что особенно его интересовало. Ездил, ездил, да накропал! Книга «Как перед Богом» вызвала небывалый ажиотаж в кругах шоу-бизнеса. Особенно близко к сердцу приняли слова Иосифа Давыдовича в свой адрес Алла Пугачева, Никита Михалков и Михаил Жванецкий, пишет газета «Жизнь». – Алла Борисовна обиделась на книгу. На то, что я ей сделал замечание, – продолжает откровенничать Кобзон, – хотя я бы никогда в жизни не обиделся, если бы она то же самое написала обо мне. Я написал по-доброму, что мне очень жаль, что такая замечательная певица, как Алла Борисовна, тратит время попусту. О публикации своей книги Иосиф Давыдович узнал от чужих людей. Журналист Николай Добрюха даже не сверил записанный со слов певца материал и отнес в издательство. Книга вышла небольшим подарочным тиражом. Свои авторские права Кобзону пришлось отстаивать в суде, а Добрюху мэтр отечественной эстрады теперь не пускает даже на порог своего офиса.