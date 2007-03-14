Лолита вернула мужа

Певица Лолита во время недавнего концерта в Саратове узнала, что своим творчеством вернула брошенного мужа в семью. Оказывается, услышав одну из песен артистки супруга несчастного решила вернуться. После исполнения певицей хита "Я жизнь за тебя отдам" на сцену вышел мужчина с букетом цветов. Поклонник представился Дмитрием, наговорил Лолите комплиментов, а потом упал на колени и принялся целовать ей ноги, пишет "КП-Саратов". "Моя жена через четыре года вернулась ко мне именно после этой песни! — восторженно пояснил мужчина. "Что же вы, Дмитрий, жену свою не взяли на концерт?!" – строго спросила Лолита и продолжила концертную программу. Кстати, ее выступление шло три часа сорок минут с антрактом. Когда концерт наконец закончился, певица и пообщалась с представителями прессы. Оказалось, комплексов у ведущей ток-шоу "Без комплексов" предостаточно. "Миллион комплексов! — призналась Лолита. - К примеру, я, как и все остальные, боюсь потерять работу". Впрочем, комплексы не мешают певице дружить с коллегами по сцене. Ближайшие друзья Лолиты - это Борис Моисеев и Татьяна Овсиенко. "Мы дружим не по принадлежности к табели о рангах, — говорит артистка. — К сожалению, видимся очень редко. Встречаемся в основном дома, то у меня, то у Бори Моисеева. Но больше у меня, ведь я готовлю, как проклятая. Могу и в пять утра обед состряпать. Это все знают и всегда ко мне поесть приходят! А выпить у меня — вагон! Хотя сама я предпочитаю молоко или немного текилы". А вот со своим бывшим супругом Александром Цекало певица общается только по служебной необходимости. "Это для меня такой собирательный образ, когда я иронизирую, — рассказала Лолита. — Некая актерская игра. Теперь мы счастливы поодиночке". В ближайших планах певицы и телеведущей попробовать себя в роли киноактрисы. "Собираюсь сыграть в картине "Пощадите тиранов!", — поделилась Лолита. — Режиссер и автор сценария Дэлль-Василевский будет снимать его по роману Бёлля "Бильярд в половине десятого".