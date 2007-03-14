Бывшая жена Пола Маккартни может потерять ногу

Букмекерская контора из Антигуа принимает ставки на то, что жена Пола Маккартни потеряет ногу-протез во время своего участия в шоу «Танцы со звездами», которое стартует 19 марта. Большинство американцев ставит на то, что нога останется на своем законном месте. По мнению букмекеров, супруга Пола Маккартни (Paul McCartney) обязательно потеряет свою конечность. Хизер Миллс (Heather Mills), в свою очередь, не выражает особых опасений относительно возникновения подобной ситуации. «Очень маловероятно, что мой протез отстегнется. Хотя это будет смешно, если он полетит в сторону судей и стукнет кого-нибудь», - заявила бывшая фотомодель во время интервью американскому телешоу Extra. «Я все-таки надеюсь показать зрителям, что и с искусственной ногой можно танцевать», - добавила Хизер Миллс. Хизер Миллс будет выступать в паре с профессиональным танцором Джонатаном Робертсом. Кроме того, в шоу примут участие и другие известные личности, среди которых - дочь легендарного боксера Мухаммеда Али Лейла Али, певец кантри Билли Рэй Сайрус и олимпийский конькобежец Аполо Энтон Оно. Кроме участия в шоу «Танцы со звездами», Хизер Миллс продолжает борьбу и за деньги своего мужа, с которым она уже долгое время находятся в процессе развода. Некоторое время назад стало известно, что пара якобы наконец достигла договоренности, согласно которой Миллс получит от экс-битла чуть более 29 млн фунтов. При этом часть суммы будет выплачена наличными, а остальное Хизер Миллс получит в форме собственности. К ней, в частности, перейдет один из домов Маккартни.