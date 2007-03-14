Свадьбы Прохорова и Собчак не будет

В официальном сообщении Норникеля говорится, что Михаил Прохоров "планирует в конце апреля - начале мая, в соответствии с графиком, работать в России". "Все сообщения СМИ, в которых содержится информация об иных планах (в том числе о якобы планируемой свадьбе), не соответствуют действительности", - подчеркивается в заявлении компании. Ранее была распространена информация о том, что миллионер Прохоров планирует в свой день рождения - 3 мая - жениться и через 5 дней развестись, для того чтобы выиграть пари. Также сообщалось, что свадебные торжества пройдут на Мальдивских островах. Норникель опровергает эти сообщения - свадьбы светской львицы Собчак и бизнесмена Прохорова не будет.