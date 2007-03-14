«А-Студио» напишут правду о Насырове

Участники группы «А-Студио» решили рассказать всю правду о смерти Мурата Насырова. После трагической гибели певца появилось множество версий и причин его самоубийства. Друзья Насырова из «А-Студио» решили написать правдивую историю о жизни и смерти Мурата, пишет газета «Жизнь». Ожидается, что книга (у которой, кстати, пока нет названия) увидит свет через два месяца. – Мы решили расставить точки над «i» и до секунд рассказать, что же на самом деле произошло той трагической ночью, – горячится Кэти Топурия.