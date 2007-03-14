Любовник Жасмин: Сара ушла от мужа еще до скандала

Шоу-бизнес продолжает изощряться в пиаре. И уже непонятно, новые волны слухов вокруг той или иной популярной личности — это результат хорошей работы пиар-агентов или, наоборот, итог разорванных отношений между известной персоной и его доверенным лицом. К какой категории отнести предложенное Натальей Берег интервью с “любовником” Жасмин Андреем Гасаненко? Напомним, что именно Наталья была тем самым пиар-директором, которая в свое время помогла певице привлечь внимание всей страны к ее внутренним семейным разборкам, выраженным в знаменитых синяках на нежном лице. Раньше г-жа Берег рассылала в СМИ шокирующие фотографии своей избитой подопечной, теперь — интервью с якобы бывшим любовником, пишет «Московский Комсомолец». Предлагаем вам фрагменты из разговора с г-ном Гасаненко, который, если кто не помнит, в момент недавнего шумного скандала был танцором в ее коллективе и ее нареченным любовником... — Когда впервые вас назвали любовником Жасмин? — В Юрмале, после того как в прессе появились мутные фотографии двух разных фигур. На тех фото вроде я могу признать себя — они более четкие, но вот что за тень в красной майке?! — Все случившееся тогда между Жасмин и Семендуевым хоть немного приближено к правде? — Она сама не раз признавалась, что ничего не испытывает к своему мужу. Между прочим, она вышла замуж без благословения близких родственников, да еще в период траура по матери. Сейчас я вам скажу то, чего, может, и не имею права говорить: за несколько месяцев до скандала Жасмин беспрепятственно ушла от мужа — тихо и мирно, но вернулась; и еще я знаю, что ее пиар-директор была против того, чтобы раздувать скандал. Но получается так, что если бы не пресса, то Жасмин никогда не выиграла бы бракоразводный процесс. — Можете вспомнить подробности того дня в Краснодаре? — Позвонила ее директор и сказала, чтобы мы шли ужинать без Жасмин и ее мужа. Еще она сказала, что за дверями номера что-то неладное и что в баре на первом этаже не осталось льда — его весь перетаскали в номер. Потом мне позвонил сам Семендуев и попросил съездить в аптеку, купить каких-то лекарств. Шеф ходил из стороны в сторону, проклиная все на свете и прежде всего свою несдержанность, а Жасмин все время повторяла, что это она сама во всем виновата. Она действительно была тогда напугана. И лишь только в аэропорту мы сделали фото, которое потом всех так возмутило. На самом деле оно не было предназначено для публикаций, мы думали, что оно пригодится врачам. Врачам оно не пригодилось, но очень пришлось адвокатам.