Фриске готова стать матерью

Секс-символ российской эстрады Жанна Фриске призналась, что готова выйти замуж и родить ребенка. Но подходящей кандидатуры на роль отца семейства в своем окружении певица не видит: «Поклонников много, а мужика нет!» Кто бы мог подумать, что 32 летняя Жанна Фриске, которая окружена популярными певцами, знаменитыми артистами, богатыми бизнесменами, может страдать от проблемы обычных российских женщин – отсутствие «нормального мужика». – Я очень хочу выйти замуж, – призналась певица своим близким друзьям. – Как посмотрю вокруг – все мои подружки (не из шоу-бизнеса) уже давно семьями обзавелись. У всех детки, а у многих и не по одному! И только я одна без второй половинки. Долгое время Жанна встречалась с бизнесменом Ильей из Екатеринбурга, который был значительно старше ее. Молодой человек очень красиво ухаживал за своей любимой и засыпал ее дорогими подарками. В день рождения он даже презентовал ей «мерседес». А один раз прилетел на гастроли, чтобы подарить букет цветов и сказать, как сильно он ее любит, пишет газета «Жизнь». Однако вскоре в жизни Жанны появилась другая страсть – кинематограф. После того как Фриске снялась в роли вампирши Алисы в блокбастерах «Дневной» и «Ночной дозор», ее личная жизнь круто переменилась. – Роль вампирши оказалась для меня роковой, – призналась певица. – У меня появились проблемы в отношениях с Ильей, а вскоре они как-то сами собой сошли на нет. Это просто мистика. В жизни Фриске случались романы и с представителями шоу-бизнеса, и со спортсменами. Одно время она встречалась с Алексеем Серовым из «Дискотеки «Авария». На «Больших гонках» закрутила мимолетную интрижку с хоккеистом Александром Овечкиным. – Это самый сексуальный мужчина, которого я встречала в своей жизни, – позже призналась певица. Так или иначе, но все эти романы Жанны со временем заканчивались, не приведя ее к браку. Сейчас певица остро переживает свое одиночество. – Вокруг полно мужчин, а стоящего мужика, с которым можно было бы пойти под венец, нет, – призналась Жанна. – В шоу-бизнесе все только с внешней стороны так ярко и гладко, а как копнешь поглубже – сплошь притворство. Либо проблемы с алкоголем и наркотиками, либо по девушкам не «ходоки». А я бы с удовольствием ребеночка родила. Биологические-то часики тикают. Мне уже тридцать два, и время с каждым годом уходит. Я всю жизнь мечтала, чтобы у меня была большая семья.