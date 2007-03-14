Бывшая няня детей Мадонны не теряет надежды

В своих записях бывшая няня детей поп-дивы собирается поведать миру всю правду о семье певицы. Тем временем Мадонна кажется не беспокоится насчет той разрушительной силы правды, которая может обрушиться в ближайшем будущем на нее и дорогих ей людей, если все же бывшая няня певицы, Мелиса Думас, найдет желающего опубликовать ее откровения. Поп-дива прошлым вечером (13 марта) присутствовала на ужине, приуроченном к презентации линии одежды H&M, в разработке которой Мадонна принимала участие. Напомним, что бывшая няня детей поп-дивы собирается поведать миру всю правду о семье певицы. Мелисса Думас (Melissa Dumas) выпустит книгу, где расскажет о жизни четы Мадонна-Гай Риччи (Madonna-Guy Ritchie) изнутри. Сейчас несколько издательств рассматривают возможность выпустить 80-страничные воспоминания няни. В них, в частности, рассказывается о скрытых от людских глаз сторонах брака поп-дивы и британского режиссера, о том, как ведут себя их дети, насколько глубоко Мадонна и ее семья "впали" в Каббалу, зачем Мадонна усыновила мальчика из Малави, личные фото семьи певицы и т.п.