Новая солистка «Блестящих» мечтает об... автомобиле

Свой первый гонорар новая солистка «Блестящих» Настя Осипова планирует потратить на дорогую машину. Не успела 22-летняя Настя Осипова как следует «обкататься» в составе «Блестящих», как сразу поставила перед собой наполеоновские планы - купить машину, причем одну из самых навороченных. - Я уже придумала, на что потрачу свой первый гонорар, - поведала Настя. - На какую-нибудь дорогую игрушку, например, автомобиль. Моя любимая машина - Lamborghini Murcielago, но на такую еще надо заработать! Что ж, у меня впереди еще много времени. Свои первые в жизни гастроли по России в составе «Блестящих» Настя вспоминает с восторгом и ужасом одновременно, пишет "Жизнь". - Я так никогда в жизни не волновалась, - улыбается девушка. - Но, по-моему, все прошло гладко. Главное, тексты песен не забыла. Сейчас начинающая свою карьеру «блестка» заканчивает пятый курс юридического факультета Московского института иностранных языков и уходить в академический отпуск не собирается. Причем, помимо юриспруденции, Настя изучает два языка - английский и испанский.