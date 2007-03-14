Модельер Пэрис Хилтон арестован за серию изнасилований

Известный американский дизайнер индийского происхождения, который создавал одежду для звезд, Ананд Джон Александр был арестован после того, как полиции стало известно о совершенных им двух изнасилованиях. При расследовании выяснилось, что случаев насилия было значительно больше. Согласно заявлению пострадавших, Джон предположительно совершил несколько изнасилований между октябрем 2004 года и 5 марта 2007 года. Ему также предъявлены обвинения в принуждении к оральному сексу и развратных действиях в отношении детей, сообщает TMZ.com. Кроме того, по данным полиции, в нападениях участвовал сообщник 30-летнего дизайнера, имя которого пока неизвестно. Ананд Джон был арестован в Беверли Хиллс 6 марта, после того, как одна из пострадавших женщин обратилась в полицию. Было начато расследование, в ходе которого выяснилось, что жертвами дизайнера стали еще две женщины и 15-летняя девочка. В данный момент Джон находится под арестом в лос-анджелесской тюрьме. За его освобождение назначен залог в сумме 1 млн 365 тысяч долларов. Джон предстанет перед судом 4 апреля. Ананд, модельер индийского происхождения, создавал одежду для таких знаменитостей, как Мишель Родригез, Пэрис Хилтон, Паула Абдул и Мэри Джей Блайдж. Хилтон намеревалась принять участие в Неделе моды в Индии, намеченной на сентябрь 2007 года, в качестве модели Ананда Джона. Ананд запустил свою дизайнерскую линию в 1999 году после того, как закончил Парсонскую дизайнерскую школу в Нью-Йорке. В 2000 он был отобран мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, как один из самых талантливых дизайнеров в мире. В 2004 году он вошел в список самых влиятельных людей по версии издания Newsweek. Джинсы, созданные дизайнером, стоят от 720 долларов.