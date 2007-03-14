Шокирующие откровения Алены Водонаевой

Участница реалити-шоу "Дом-2" на ТНТ Алена Водонаева заканчивает работу над книгой о своей личной жизни. Рукопись Алена пока держит в глубокой тайне и даже пишет и совещается с редактором из издательства при выключенных камерах – чтобы ни один секрет, раскрытый в книге, раньше времени не выплыл. Водонаева обещает, что книга будет настолько скандальной, что даже ее родителей ожидает шок. "Книга представляет собой мои дневники, начиная с шестнадцати лет, - поделилась девушка. - В ней будут рассказаны четыре истории моей любви: два человека здесь, на проекте, думаю, вы понимаете, о ком я говорю, и двое мужчин, к которыми я встречалась до проекта. Это люди, которых я действительно любила. Я думаю, книга получится скандальной, "мясом наружу", без всяких сюси-пуси и приукрашиваний. Мне хочется, чтобы читатели воспринимали ее, как историю самой красивой девушки на свете Алены Водонаевой. Одно могу с уверенностью сказать: это будет настолько жестко, что у моих родителей наверняка будет шок. Чем все закончится, я пока сказать не могу, иначе читать будет не интересно". К настоящему моменту Алена написала половину опуса, сообщают в пресс-службе ТНТ. Начинающей писательнице поставлены жесткие временные рамки, так что книга скоро будет закончена. "Сейчас я в поте лица тружусь, практически не отрываясь, чтобы успеть сдать текст к концу марта", - говорит Алена. Звезда реалити-шоу пока не знает, какую целевую аудиторию заинтересует ее произведение. "Книга не рассчитана на какой-то определенный возраст или пол, - считает Водонаева. - Думаю, ее будет интересно почитать и подросткам, и взрослым людям, и мужчинам, и женщинам".