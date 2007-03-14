Верка Сердючка потеряла голос! (Шокирующие подробности)

Ой! Сколько я пережила за это время! Аж голос потеряла. Хоть и не Бог весть какой. Ни в одной стране я не видела такого маразма вокруг "Евровидения" - и с транспарантами по улицам ходили, и чучело мое сжигали. Ну прям предвыборная кампания какая-то. А я в ней чувствую себя как Ющенко или как Янукович. Я же вся булавками понатыкана. Меня так колбасило. Всю ночь перед концертом не спала, пришлось срочно песню переделывать. Ведь по регламенту она должна быть не больше трех минут, а у меня - три с копейками. Пришла под утро домой холодная, голодная. Холодильник пустой. Один борщ остался, и тот не первой свежести. 8 Марта, домработница в загуле. Съела тарелочку, выпила снотворное. Утром проснулась и подумала: "Та нашо воно все треба, хоть так, хоть сяк, все равно будут возмущаться". Друзья! Мы скучно живем! Нужно делать шоу. В этом плане я абсолютно адекватная певица. По группе "Лорди", которая победила в прошлом году на "Евровидении", не судят о Финляндии. И я не президент страны, чтобы ее представлять. Я выступаю в определенном жанре. Одним нравится, другим - нет. Дело вкуса. Знаете, вот недавно я вспомнила фразу Анны Ахматовой: "В меня уж столько брошено камней, что ни один уже не страшен. Источник: «Факты и комментарии»