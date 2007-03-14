Украинские таланты стремятся в Латвию!

В Украине продолжается первый этап отборочного тура Международного конкурса молодежной эстрадной песни «Новая волна-2007». В оргкомитет отборочного тура, продюсерский центр Дмитрия Климашенко, поступило уже более 750 заявок. Из разных городов Украины молодые люди, желающие выступать на сцене, присылают свои песни. За несколько дней, прошедших с начала приема заявок, телефон оргкомитета просто раскалился от непрекращающихся звонков, сообщает ИА «Screen media». «Мы ожидали большого потока заявок, - говорит Дмитрий Климашенко, - но такое количество пока превосходит наши ожидания. К сожалению, у некоторых желающих участвовать в конкурсе нет демо-фонограмм, а мы не имеем физической возможности прослушать каждого отдельно. Многие не понимают, что «Новая волна» - это эстрадный конкурс, и песни в бардовском стиле или народные композиции просто не попадают в формат. Также у претендентов могут возникнуть проблемы с иностранным языком, так как одним из обязательных условий конкурса является исполнение песни на английском или немецком языках. Но в основном мы получаем очень интересный материал. Радует то, что наша земля не оскудела талантами. Я могу сказать, что из полученных анкет и фонограмм уже можно смело отобрать человек 40, каждый из которых имеет большой шанс отправиться летом в Юрмалу». Напоминаем, что отборочный тур Международного конкурса молодежной эстрадной песни «Новая волна-2007» состоится 14-15 апреля в развлекательном комплексе «Арена Entertainment». Ожидается, что перед авторитетным жюри в составе режиссера конкурса Александра Ревзина, музыкального продюсера конкурса Евгения Орлова, генерального директора конкурса Александра Румянцева, продюсера Дмитрия Климашенко и многих других предстанут около 150 конкурсантов, которые прошли этап прослушивания. Из них выберут 5 участников, которые будут участвовать во втором этапе конкурса в Москве. Финал конкурса состоится с 25 по 30 июля в Юрмале. Для того, чтобы участвовать в отборочном туре, необходимо отправить в оргкомитет заявку на участие. В заявку входят: творческая биография участника, не менее трех фотографий, три фонограммы с голосом, желательно, чтобы одна из них была на иностранном языке. Видеоматериалы не обязательны, но их наличие облегчит работу киевскому жюри. Заявки принимаются до 20 марта 2007 года по адресу: Киев, ул. Харьковское шоссе, 58а, оф. 170.