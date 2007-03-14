Певица Марта станет лицом фитнесс-клуба

Украинская певица Марта является хорошим примером для девушек, ведущих активный образ жизни, строго следящих за своей фигурой и спортивной формой. Марте удалось создать образ девушки, не только обладающей хорошим вкусом и музыкальным талантом, но и не забывающей подчеркивать свою природную красоту надлежащей спортивной формой. Старания певицы не прошли даром, и теперь новая сеть фитнесс-клубов «Спорт-лайф» выбрала именно Марту в качестве лица своего брэнда. По мнению руководства клуба, образ певицы послужит образцом того, как должна выглядеть девушка, которая хочет добиться успеха. В рекламной кампании заведения будут участвовать не только изображения певицы, но и ее песни, сообщает ИА «Screen media». «Мне приятно, что меня выбрали для такого хорошего дела, как привлечение людей к здоровому образу жизни, - говорит Марта, - я всегда старалась пропагандировать активное времяпровождение, и сама занимаюсь спортом. Мне это дает силы и энергию, которые просто необходимы мне для успешной концертной деятельности. Но это так же нужно всем, потому что здоровье – самое главное для человека». Руководство фитнесс-клуба надеется, что новое лицо их брэнда привлечет как девушек, желающих подкорректировать свою фигуру, так и мужчин, надеющихся когда-нибудь встретить певицу в тренажерном зале, или, если очень повезет, даже в бассейне.