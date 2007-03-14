Алан Бадоев снял клип для Винокура

На прошлой неделе режиссер Алан Бадоев снял видеоклип для молодой российской певицы Маши Новиковой, которую продюсирует знаменитый юморист Владимир Винокур, сообщает ИА «Screen media». Съемки проходили на площадке с грандиозными декорациями в средневековом стиле. На такое стилистическое решение Алана вдохновил фильм Питера Джексона «Властелин колец». Главные герои клипа – Маша и ее возлюбленный были одеты в традиционную для Средневековья одежду и временами просто парили над землей, несомые невидимыми для зрителя тросами. Основной сюжетной темой были любовь и смерть. Эта тема прослеживается во многих работах Бадоева, в частности, и в фильме «Orangelove», который с 29 марта выходит на экраны украинских кинотеатров. В скором будущем эту масштабную работу увидят российские и украинские зрители. Новая работа Алана Бадоева стала своеобразным подтверждением факта, что для украинского и российского шоу-бизнеса пространство для реализации визуальных воплощений своего творчества сужается, поэтому одним из наиболее востребованным режиссером становится киевлянин Бадоев. В ближайших планах Алана – съемки видеоклипа для стремительно набирающей популярность певицы из Турции.