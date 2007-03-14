Алексей Чадов «попал под раздачу» (ФОТО)

Известный российский актер Алексей Чадов стал жертвой нападения хулиганов прямо в центре Киева. Среди бела дня к Алексею, наслаждавшемуся красотой столицы Украины хорошим погожим днем, подошли несколько парней, завели неприятный разговор, сообщает ИА «Screen media». Дальше все пошло по обычному «урловскому» сценарию – неожиданным ударом сбили с ног, и дальше в ход пошли кованые ботинки. Дело происходило осенью 2004 года, за избиением актера внимательно следила кинокамера. Этот инцидент 29 марта увидят кинозрители Украины, а через неделю – и России. В последний уик-энд марта стартует кинопрокат скандального фильма Алана Бадоева «Orangelove». Фильм рассказывает об истории любви российского фотографа (Чадов) и украинской студентки (Ольга Макеева). Хитросплетения сюжета поданы в характерной для Бадоева клиповой манере. Вихрь осенних листьев, любовь и смерть, и лишь далекий отголосок революционных событий той осени – все это не оставит зрителя равнодушным.