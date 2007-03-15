Татьяна Буланова уезжает за границу

Певица, ставшая мамой во второй раз, призналась, что собирается сразу после выписки из питерского роддома вывезти своего ребенка за границу. Такое решение певица приняла вместе со своим мужем, футболистом питерского "Зенита" Владиславом Радимовым. Супруги сочли, что за границей ее второму сыну Михаилу будет комфортнее, чем в России. Как удалось узнать, Татьяна собирается улететь в Америку: именно в этой стране, ставшей популярной среди звездных российских рожениц, артистка пробудет с малышом несколько месяцев. – Да, мы хотим улететь за границу, – призналась Буланова. – Но пока я не хочу об этом говорить, чтоб ничего не сглазить. Сейчас Татьяна еще находится в одном из питерских роддомов и ждет встречи с любимым мужем, который обещал как можно скорее забрать ее. Как рассказал Радимов, Буланову должны были выписать еще пару дней назад, но из-за его сильной занятости он не смог в тот день забрать супругу.