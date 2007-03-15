Анджелину Джоли ждут в детдоме

Известная американская киноактриса Анджелина Джоли в среду прибыла во Вьетнам, где она хочет усыновить ребенка. Об этом сообщили местные средства массовой информации. Как уточняет РИА "Новости", актриса, ее родная дочка и двое приемных детей прилетели в город Хошимин на самолете таиландской авикомпании в среду вечером. Ранее Джоли подала заявку на усыновление ребенка из детского дома Тамбинь в городе Хошимин. Все необходимые для усыновления процедуры уже выполнены, и в детдоме ждут Джоли уже в четверг. По просьбе киноактрисы вся информация, связанная с усыновлением, а также с ее новым приемным ребенком, не может быть разглашена до завершения усыновления. Однако, местным СМИ стало известно, что новым ребенком киноактрисы станет мальчик в возрасте 3-3,5 года. Он попал в Центр защиты сирот Тамбинь в 2003 году из роддома города Тызу, где его бросили при рождении.