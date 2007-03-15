Руслана Алехно спасла Лена Перова

Любые телесъемки – дело очень ответственное, в особенности, если артисту необходимо петь вживую. В такие моменты в голове мысль одна - лишь бы голос не подвел. И вот совсем недавно великолепный голос Руслана Алехно едва не сыграл с ним злую шутку прямо на съемках телепрограммы «Жизнь прекрасна». - Нас в очередной раз пригласили на съемки шоу «Жизнь прекрасна», чему я был несказанно рад, - рассказывает Руслан. – Программа действительно хорошая. И как назло за день до этого я немного простудил горло. Сначала казалось, что все не так уж и серьезно, но когда я оказался в съемочном павильоне, почувствовал, что голос просто сел. Я подумал, что придется все отменять, но меня буквально спасла Лена Перова. За что ей огромное спасибо. Узнав о моей проблеме, она показала мне пару упражнений для восстановления смыкания связок. Насколько я понял, это какая-то восточная методика. И, как ни странно, помогло моментально. Правда, пришлось постоять несколько минут, запрокинув голову, но зато спел я все отлично.