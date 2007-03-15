Развод с женой довел Пола Маккартни до расставания с лейблом

Сэр Пол Маккартни решил прервать отношения со звукозаписывающим лейблом Capital/EMI, с которым сотрудничал 44 года, сообщает Daily Mail. В данный момент Маккартни судится со своей бывшей женой Хизер Миллс. Напомним, что Миллс требовала от музыканта 3,4 миллиона фунтов в год (то есть около 10000 фунтов в день). Позже она согласилась на отступные в размере 29 миллионов фунтов. В том случае, если бы Маккартни перезаключил договор с EMI и получил аванс прямо сейчас, Миллс имела бы право требовать половину от уплаченной музыканту суммы. Согласно источникам, имеющим отношение к звукозаписывающей индустрии, именно этот факт повлиял на решение музыканта, пишет Daily Mail. Музыкант работал с лейблом EMI с момента выхода первого альбома The Beatles в 1963 году. Недавно звукозаписывающая компания предложила Маккартни новую сделку, в рамках которой музыкант получил бы аванс в объеме 25 миллионов фунтов за следующие четыре альбома. Теперь Маккартни планирует заключить договор с новым звукозаписывающим лейблом, созданным в марте 2007 года крупнейшей мировой сетью кофеен Starbucks.