Лиз Херли могут посадить в тюрьму

Британской топ-модели и актрисе Элизабет Херли и ее супругу индийскому миллионеру Аруну Найяру грозит тюремное заключение сроком до трех лет за оскорбление чувств верующих. Инициатором разбирательства стал Вишну Канделвал, житель города Джодхпура, в котором в прошлые четверг и пятницу прошел индуистский обряд бракосочетания звездной пары. Напомним, что в начале марта актриса и ее избранник зарегистрировали свой союз в Великобритании. Они также обвенчались в церкви. В Индию Херли и Найяр приехали на второй этап свадебных торжеств. По мнению Вишну Канделвала, обратившегося в суд, церемония стала глумлением над священными индуистскими ритуалами и болезненно задела религиозные чувства верующих. Во-первых, само по себе повторное публичное бракосочетание противоречит обычаям. Во-вторых, в священном обряде приняла участие иностранка, которая не была индуисткой по рождению и не приняла эту веру. Иск в городском суде оформлен сразу по двум статьям индийского уголовного кодекса. Слушание назначено на следующую среду, двадцать первого марта, передает ИТАР-ТАСС.