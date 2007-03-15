ШОК! Молодой муж Бабкиной предпочитает француза

Уже четвертый год один из самых известных дизайнеров очков француз Фредерик Босолей участвует в 11-ом Международном салоне очковой оптики «МСОО», который традиционно проходит в выставочном комплексе «Экспоцентр», что на Красной Пресне. Несмотря на то что рынок оптики и оправ в России еще очень молод, он признается. По своим масштабам его можно сравнить с французским и итальянским — всемирными законодателями мод. У россиян, по словам Босолея, особые вкусы и пристрастия. Поэтому ему очень интересно работать. Это и понятно. Ведь специфическая особенность фирмы «Босолей» — изготовление красивых оправ для женщин. В Америке он известен даже больше, чем у себя на родине — во Франции. Среди его постоянных клиентов — Мадонна, Шэрон Стоун, Ким Бессинжер, Кайли Миноуг, а также Джек Николсон, Брэд Питт, Роберт де Ниро и даже президент Франции. Недавно он приглашал Фредерика Босолея на приватный ужин как наиболее признанного и преуспевающего бизнесмена Франции. Сам же Фредерик считает наибольшей своей заслугой постоянное сотрудничество с легендарным Луи Вуиттоном, для которого он не только готовит коллекции очков для каждого сезона, но и разрабатывает дизайн бутиков и салонов. Изделия марки «Босолей» изготавливаются только вручную. Каждая из моделей выпускается отдельными партиями — обычно несколько десятков экземпляров. Отличительной особенностью его оправ является наличие на них страз. Хотя натуральные кристаллы используются в очковой оптике достаточно давно, но настоящий «кристальный бум» начался на рынке несколько лет назад и пока не показывает тенденций к снижению. Напротив, теперь стразы потихоньку проникают в прежде не доступные им коллекции спортивного стиля и творения дизайнеров-авангардистов. Очки с вкрапленными в оправу кристаллами особенно модно стало носить у популярных артистов. Так, если в 2006 году Босолей «одевал» телеведущую Екатерину Стриженову, певца Леонида Серебренникова, певицу Анне Вески, Надежду Бабкину и других, то в этом году он подбирал оправы для актрисы Ларисы Гузеевой, фигуриста Максима Шабалина, певицы Варвары и других известных личностей. «Встречей на Эльбе» можно назвать встречу Босолея с Бабкиной. Надежда так долго и громко выбирала очки, что привлекла к салону известного дизайнера чуть ли не половину посетителей выставки в «Экспоцентре». Она забрала все (около десятка очков, что предложил ей Фредерик на прощанье, ведь увидятся они только через год), расцеловала и спела песню. Сорвав аплодисменты всех посетителей салона очковой оптики, она призналась, что… «Босолей не раз бывал у нее на концертах, с таким вдохновением слушал русские песни, что у него текли слезы радости от общения с Россией». Еще раз расцеловав дизайнера, но уже «от всех россиянок», Надежда подарила ему свои новые компакт-диски, сувенир с храмом Василия Блаженного и… буклет о президенте Путине. Ее любимый человек Евгений Гор, долго общавшись с Фредериком на французском языке без переводчика, также был усажен за стол, где ему подобрали очень модные черные очки со стразами. В качестве подарка Гор подарил Босолею песню о любви. Надежда Бабкина то и дело выглядывала из служебной комнаты — ведь песня, как все собравшиеся понимали, была посвящена ей