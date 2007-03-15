Линдсей Лоан сбила человека

Линдсей Лоан (Lindsay Lohan) снова попала в неприятную историю на дороге. Это уже пятое дорожное происшествие с её участием за последние полтора года. На этот раз она ехала на своём новеньком БМВ. Это произошло по пути домой, когда Линдсей возвращалась с вечеринки из Нью-Йоркского клуба Butter. Ударила она не автомобиль, а человека. Вместо того, что бы помочь человеку, Линдсей пересела в автомобиль телохранителя и скрылась с места происшествия. Пострадавшего папарацци доставили в одну из ближайших клиник.