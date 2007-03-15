Пьяную Ферджи не пустили в самолет

Певица повилась у трапа в состоянии, которое можно назвать очень нетрезвым. Службы аэропорта не разрешили Ферджи (Fergie) подняться на борт лайнера, следующего из США в Британию, по причине того, что звезда Black Eyed Peas была "слишком пьяна для перелета". 31-летняя певица, чье настоящее имя Стейси Фергюсон (Stacy Ferguson) собиралась вместе с другими участниками группы вылететь из Лос-Анджелеса в Лондоне. Как пишет британская Daily Mirror: "Она спотыкалась, и сопровождающим приходилось поддерживать ее". "Когда ей запретили лететь, она все никак не могла поверить в это. Она попыталась поругаться со служащими аэропорта, но не могла связно говорить. Это было жалкое зрелище", - рассказал газете свидетель произошедшего. Из-за Ферджи самолет задержали почти на час, пока возвращали ее багаж. Все остальные члены группы благополучно улетели в Лондон. Представитель авиакомпании Virgin Atlantic заявил: "Мы можем подтвердить, что одной из пассажирок было отказано в посадке на борт в связи с тем, что она выглядела очень нетрезвой и не могла лететь в таком состоянии". Это не первый пьяный инцидент с певицей. До сих пор неясно, что же случилось с солисткой Black Eyed Peas на церемонии награждения 2006 Billboard Music Awards, которая 4 декабря состоялась в Лас-Вегасе. Во время выступления она нетвердо стояла на ногах, спотыкалась, забывала слова. Певица продержалась на сцене чуть более трех минут. По внешнему виду и поведению казалось, что она крепко пьяна.