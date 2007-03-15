Бритни Спирс влюбилась в алкоголика Улучшения состояния певицы на лицо – несмотря на пребывания в клинике, у нее уже завелся кавалер. На этот раз внимание и симпатии Бритни Спирс (Britney Spears) завоевал 33-летний Джейсон Филяу (Jason Filyaw) – гитарист малоизвестной группы Riva. Они познакомились во время очередного заседания Анонимных Алкоголиков, встречи которых Бритни посещает несколько раз в неделю. По словам источников, певица часто созванивается с Джейсоном и называет его Мистер Тайный Парень (Mr. Secret Underground Guy) и Джей-Сан (J-Sun). Он в ответ зовет Бритни «сахарок», «пончик», «пирожок», «котенок», «моя леди» и т.п. «Бритни очень увлечена Джейсоном. Он сейчас для нее серьезная точка опоры. Она думает, что Джейсон поможет пережить ей сложные времена в клинике, так как он сам алкоголик и прошел через это», - сообщил источник издания National Enquirer. В эксклюзивном интервью изданию TMZ, Джейсон Филяу признал, что "они с Бритни очень сблизились". По его словам, " у них "духовная связь". Он не стал говорить о природе их отношений, но подчеркнул, что "на 100% поддерживает и любит ее". По слухам, все настолько серьезно, что она даже подумывает перебраться к Джейсону после выписки из реабилитационного центра. А выпишется Брит оттуда на два дня раньше. Как сообщает британская The Sun, это произойдет из-за дня рождения бывшего мужа певицы Кевина Федерлайна, который Брит хочет посетить. Спирс не терпится 21 марта прийти в лос-анджелеский клуб Eleven, где Федерлайн будет праздновать свой 29-тый ДР и увидеть своих сыновей. По данным издания, семья и врачи настаивают, чтобы Спирс осталась в клинике до конца срока лечения, однако 25-летняя мать двоих детей утверждает, что с ней уже все ок. Спирс проходит 30-дневный курс лечения от депрессии и алкоголизма в клинике Promises в Малибу. В больнице у Брит обнаружился еще один недуг: Спирс призналась врачам, что с 16 лет страдает булимией. Для семьи Бритни каждый проведенный ею день там – настоящая победа. По слухам, родители и близкие друзья певицы очень боятся, что она может сорваться и бросить лечение. Источники сообщают, что программа реабилитации дается Спирс не легко: ее мучает депрессия, она часто говорит о том, что была вынуждена лечь в больницу против своей воли. Певица регулярно покидает центр, чтобы посетить встречи АА в соседней Санта-Монике. Там она подружилась не только с Джейсоном, но и с другими членами клуба - она часто курит с ними под стенами церкви, где проходят алкоголические посиделки. Очередную вылазку из реабилитационной клиники Брит совершила 12 марта. Кроме охраны ее сопровождает помощница, а также толпа папарацци. Певица продолжает носить парик, скрывая от любопытных глаз свою остриженную наголо голову. Зато с одеждой она особо не церемонится: Спирс была в сером, неприметном платье, куртке, явно большей по размеру, и коричневых туфлях. Завершали ее нелепый образ белая кепка и темные очки.