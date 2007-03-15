Виталий Козловский обиделся на Сердючку и свалил в Израиль

Неожиданно отказавшись от борьбы в украинском отборочном туре конкурса "Евровидения", Виталий Козловский собирается на другой международный конкурс, не менее популярный. На днях певец вернулся из Канн, где делал свою новую фотосессию и готовился к предстоящему Всемирному конкурсу молодых исполнителей "Эйлат-2007", что пройдет 22-23 марта в Израиле. За призовые места и ценные подарки будут бороться конкурсанты из Украины, России, Белоруссии, Грузии, Болгарии, Израиля и США. Нашу страну представят уже сумевший покорить сердца миллионов девчонок Виталий Козловский и начинающая певица Наталья Волкова. Проходить конкурс молодых исполнителей будет в два этапа. В первый день конкурсанты исполнят песню на языке своей страны, во второй – всемирный хит. Оба дня будут завершать грандиозные гала-концерты именитых гостей. В качестве же почетных гостей на фестивальной сцене появятся парни из популярного украинского трио "Х-Президенты", очаровательная Татьяна Недельская, зажигательная Руслана. От России приедут Наташа Королева, Лайма Вайкуле и Алексей Глызин, а Израиль представит скандально-известная Дана Интернэшнл. Судить молодых конкурсантов будет авторитетное жюри, причем тоже международное: золотой аккордеон Украины Ян Табачник, стильная и экстравагантная Лайма Вайкуле, популярный израильский певец и композитор Цвика Пик, написавший для "Евровидения" нашему Александру Пономареву "Аста ла Виста", белоруске Анжелике Агурбаш песню "Покажи мне свою любовь", легендарный хит "Viva" для Даны Интернэшнл, перепетый Филиппом Киркоровым. В прямом эфире на многомиллионную аудиторию Европы, Израиля, Австралии, США конкурс молодых исполнителей будет транслировать популярный телеканал "Израиль плюс". СМС-голосованием телезрители решат судьбу одного из номинантов и назовут имя счастливчика, которому достанется Приз зрительских симпатий. С Украинской стороны телевизионным партнером фестиваля "Эйлат-2007" станет "Первый национальный". Бюджет фестиваля – грандиозный, а огромная сцена, которая будет установлена на самом берегу Красного моря, претендует на место в книге рекордов Гиннеса! Кстати открытие фестиваля на земле обетованной было запланировано на ноябрь минувшего года, но из-за военного конфликта, организаторы были вынуждены перенести его.