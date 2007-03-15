Владу Литовченко назвали самой стильной женщиной Украины (ФОТО)

Таковой она стала согласно рейтинга «Женского журнала». Впрочем, особо никто и не сомневался в победе президента модельного агентства «Карин». По слухам, гардеробу Литовченко могла позавидовать самая богатая наследница США Пэрис Хилтон. Звания «самая сильная» удостоилась Юлия Тимошенко. Тут-то, наконец, результат выборов был предрешен заранее. Но, разумеется, не из-за подтасовок и фальсификации голосования. Согласитесь, какая еще женщина могла наделать столько шороха в стране! «Самой обаятельной» стала Маша Ефросинина, а «самой успешной» - известная в Украине бизнесвумен Евгения Губская.