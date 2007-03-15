Анфиса Чехова сделала пластическую операцию

Телеведущая Анфиса Чехова, которая всегда привлекала взгляды мужской части зрителей своими пышными формами, решилась на пластическую операцию Теперь роскошный бюст Анфисы уже не будет так привлекать внимание рядового телезрителя. По мнению самой ведущей "Секса с Анфисой Чеховой", отныне мужчинам следует заглядывать ей в глаза, а не в декольте. Девушка решилась на легкую пластико-хирургическую операцию ради того, чтобы изменить именно эту часть лица. Глаза Анфисы теперь стали выразительнее, а вкупе с новой прической девушка и вовсе кажется совсем юной, пишет "Московский комсомолец". "Классик утверждал, что зеркало души — это глаза. Вот я и решила слегка подчеркнуть их, сделать выразительнее без помощи ежедневного макияжа, - говорит Анфиса. - Мужчины перестали бросать взгляды лишь мне в декольте и пониже спины и все чаще при разговоре смотрят в глаза".