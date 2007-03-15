Объявлено имя новой солистки «Виа Гры»!

Дмитрий Костюк, продюсер «Виа Гры», нашел замену Ольге Корягиной, которая, напомним, находится на четвертом месяце беременности и не может продолжать выступления в коллективе. Новоиспеченной солисткой популярного трио стала молодая 23-летняя певица Согдиана Федоринская, известная многим российским слушателям по «Фабрике звезд-6» и песне «Сердце-магнит». Как сообщил Дмитрий Костюк, в «ВИА Гре» теперь есть девушка, которая не только блещет внешними данными, но еще и петь умеет. Последний концерт «Виа Гры», в котором будет принимать участие беременная Ольга, пройдет 16 апреля. После него к Вере и Альбине присоединится Согдиана, занимающаяся сейчас разучиванием всех песен «Виа Гры».