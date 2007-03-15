Александр Пономарев «осюпризит» c двадцатилетием любимую Кусю в субботу на «Танцах…»

На днях супруге Александра Пономарева Виктории исполнится двадцать лет. Для своей любимой Куси певец приготовил оригинальный сюрприз, лицезреть который вместе с благоверной будет вся страна в субботу в прямом эфире телеканала «1+1» во время «Танцев со звездами 2». STARS удалось выяснить, что же такое суперуникальное собирается подарить Александр своей жене. Однако по личной просьбе артиста придется оставить эти сведенья в тайне, дабы не испортить Кусе, а вместе с ней и всем поклонникам «Танцев…», кайф.