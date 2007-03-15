Ани Лорак занята в новом клипе

В Киеве проходят съемки нового клипа Ани Лорак на песню "С первого взгляда". Режиссер-постановщик клипа – Алан Бадоев. "Видео будет очень гламурным и глянцевым. Я хочу показать зрителю роскошную жизнь прекрасной женщины. Поскольку песня о любви, то в клипе будет прослеживаться развитие романтических отношений главных героев. Кроме того в ролике зрители смогут увидеть сцены последствия проведенной бурной ночи", - рассказал об идее ролика режиссер Алан Бадоев. По сюжету клипа Ани Лорак собирается на вечеринку. В кадре появятся сцены в будуаре, где исполнительница, напевая любимую песенку, надевает нижнее белье. Съемки клипа проходят на одной из киевских киностудий, а вот фасад дома, в котором состоится тусовка, будут доснимать в Днепропетровске. По словам певицы, именно в этом городе она увидела необычайно красивый дом, который захотела запечатлеть в своем видео. Премьера клипа "С первого взгляда" намечена на начало апреля.