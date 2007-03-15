СКАНДАЛ! Юля Волкова не выходила замуж

Пресс-служба группы «Тату» опровергла информацию о том, что солистка дуэта Юлия Волкова вышла замуж и приняла ислам. Обычно «Тату» не опровергает фантастику, которую пишет про них «желтая» пресса, однако на сей раз сделали исключение из правил, чтобы успокоить поклонников, начавших строить печальные прогнозы относительно будущего группы, пишет InterMedia. Как сообщает официальный сайт коллектива, Юля Волкова не выходила замуж и ислам не принимала. Короткий отпуск в начале марта она провела в теплых странах вместе со своим другом Парвизом (тем самым, за которого пресса выдала ее замуж). Сейчас Юля Волкова и Лена Катина находятся в Москве, а 18 марта улетают в Лос-Анджелес, как ранее сообщал «Шоу-бизнес.Ру», записывать третью пластинку на одной из студий Северного Голливуда.