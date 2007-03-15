Лолите в Саратове обслюнявили ноги

На днях Лолита побывала в Саратове со своим концертом «Мне 43... А кто даст?» Поп-дива во время концерта меняла одно обтягивающее платье на другое. — Вы же видите, что в жизни я не такая корова, как на ТВ, ведь оно реально добавляет килограммов! — засмеялась Лолита. — А на диете я сижу только во время концерта! Прекрасная половина зрительного зала пришла в восторг от раскованной звезды и потянулась к сцене с букетами цветов, пишет "КП_Саратов". Лолита тут же оценила красоту саратовчанок. — Какая вы высокая и узкобедрая! — восхитилась она молоденькой красивой стройной длинноногой девушкой. — А Цекало всего-то 1 метр 67 сантиметров! Едва Лолита спела свой хит «Я жизнь отдам за тебя», как на сцену вышел мужчина с букетом и вручил цветы. Долго рассыпался в комплиментах, признаниях и в итоге... упал перед певицей на колени и начал целовать ее ноги! В знак благодарности. — Моя жена через четыре года вернулась ко мне именно после этой песни! — восторженно пояснил саратовец Дмитрий. — А вы свою жену без грима видели? — спросила Лола, которая только что полила себя водой из бутылки и размазала весь макияж. И посетовала: — Что же вы, Дмитрий, жену свою не взяли на концерт?!