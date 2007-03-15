Ксению Собчак выдвинули в телезвезды Украины

Российская поп-дива и американские "Отчаянные домохозяйки" претендуют на титул народной телезвезды Украины. Традиционный рейтинг телепродуктов и телеперсон, которые больше всего понравились зрителю в уходящем телевизионном сезоне, назовут 26 марта. Телезвезд в этот раз выбирали путем голосования по десяти номинациям. Номинантов определил журнал Теленеделя, исходя из данных индустриальных рейтингов телесмотрения и частоты упоминания телепроектов и телеперсон в письмах читателей. Всего за народных телезвезд было отдано около 73 тысяч голосов. В течение двух месяцев украинцы отдавали свои предпочтения сериалам, программам, ведущим и актерам, которых сочли самыми интересными проектами года. В премии участвовали проекты, которые зрители могли видеть на всех украинских телеканалах в течение сезона. Кроме украинских проектов в конкурс попали и российские, которые идут в эфире местных каналов. Среди них риалити-шоу "ДОМ 2" и его гламурная ведущая Ксения Собчак. Также на титул украинской телезвезды из иностранцев претендует Савик Шустер со своей программой «Свобода слова» и американский телесериал "Отчаянные домохозяйки". Победителем каждой номинации стал проект или персона, за которую читатели отдали наибольшее количество голосов. 10 победителей впервые узнают о своей победе 26 марта, в рамках торжественной церемонии вручения Народных Телезвезд. Телеверсия этого события будет транслироваться на телеканале 1+1 8 апреля. В этом году за звание народной телезвезды соревновались 80 номинантов, которые представляют 9 всеукраинских телеканалов: 1+1, Интер, ICTV, Новый канал, СТБ, ТЕТ, М1, Тонис, НТН, ТРК Украина.