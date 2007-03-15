«Татушка» Юля попала в гарем

У новоиспеченного супруга певицы уже есть жена и сын. Как удалось выяснить, солистка группы «Тату» оказалась не первой женой 22-летнего бизнесмена Парвиза, сыгравшей ради своего возлюбленного свадьбу по законам ислама. Два года назад чарам того же юноши поддалась Маша Вебер - экс-участница девичьей группы «Тутси». Певица успела не только скрепить себя и Парвиза мусульманским обрядом бракосочетания никях, но и родить ему ребенка, которому сейчас всего полгода. Не успели утихнуть разговоры о неожиданном замужестве Юли Волковой, как обнаружился шокирующий факт, заставивший близкое окружение певицы вздрогнуть: Юля стала второй «действующей» женой Парвиза, пишет газета «Твой день». Парвиз прожил с Марией около года, и у пары подрастает сын. Истории любви двух певиц к одному молодому человеку поражают идентичностью деталей. Так же, как и Волкова, до встречи с Парвизом Маша исповедовала христианство. Но после нескольких месяцев свиданий Вебер влюбилась в Парвиза настолько сильно, что решилась сыграть свадьбу по мусульманским законам. В завершение певица ради любимого ушла из популярного коллектива. - Маша сама сообщила Парвизу, что ради него готова на все, - признался близкий друг Вебер. - Парвиз лично договорился с муллой, который приехал к ним домой и совершил над их головами обряд никях. Малыш Марии и Парвиза, которого вопреки исламским канонам назвали православным именем Владимир, родился в ноябре. Молодые родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми на свете. Но счастье длилось недолго. Узнав о бракосочетании Волковой с отцом своего ребенка, Маша впала в тяжелую депрессию. По словам ее близких друзей, она догадывалась о новом увлечении любимого, но не думала, что все так далеко зайдет, а правами супруги Парвиза будет обладать не она одна. Сейчас Маша живет вместе с маленьким сыном в квартире Парвиза в центре Москвы. Кстати, несмотря на всевозможные упреки и осуждения нового романа «татушки», представители исламского духовенства признались, что ничего предосудительного в этом браке нет. По их словам, мужчина-мусульманин имеет право иметь нескольких жен при условии, что будет в состоянии их содержать.