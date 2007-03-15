Кармен Электра станет порнозвездой

В скором будущем выйдет фильм "Хочу конфетку" ( I Want Candy) с участием Электры. В комедии "Хочу конфетку" (I Want Candy) снимаются такие актеры как Том Райли, Саймон Вудс, Эдди Марсан, Мишель Райан, Филип Джексон. В этом фильме Кармен Электра (Carmen Electra) сыграет легендарную порно-звезду (Candy Fiveways). Съемки проходили в Великобритании, что позволяет предположить, что откровенные сцены будут показаны во всей красе. Ведь не секрет, что европейцы более свободно и легко справляются с темой секса, в отличие от американцев. Напомним, что совсем недавно началась подготовка к съемкам нового проекта фильма Baywatch. Пока что известно о том, что в фильме будет сниматься Памела Андерсон, Кармен Электра же узнала о надвигающемся событии из средств массовой информации. "Я даже не знаю что сказать. Лично я узнала о надвигающемся проекте из средств массовой информации и никто пока еще не связывался со мной по поводу моей работы в этом фильме. Мне действительно нравится эта идея воссоединения, и было бы здорово снова встретится со всеми, как в старые добрые времена."