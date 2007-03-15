СРОЧНО! Федоринская не будет петь в «ВИА Гре»! (эксклюзивные подробности)

Не успели продюсеры «ВИА Гры» сообщить о то, что их подопечный коллектив покидает Ольга Корягина, как пресса запестрела информацией о том, что брюнетку должна заменить Согдиана Федоринская, выпускница шестой «Фабрики звезд», исполнительница песни «Сердце-магнит». Но, как сообщил STARS продюсер «ВИА Гры» Дмитрий Костюк слухи о новой солистке оказались слишком преувеличенными. «Мне уже звонили, рассказывали об этом. Но это неправда. Мы никого не принимали в «ВИА Гру»– говорит Костюк. – Просто за счет нашего коллектива кто-то лишний раз хочет проипариться, вот и запускает слухи». Тем не менее, не смотря на уверение Дмитрия, что в «ВИА Гру» никого брать не будут, также слегка преувеличены. Как стало известно STARS, Константин Меладзе и Дмитрий Костюк сейчас ежедневно проводят кастинги и фотосессии для пртенденток, готовых занять вакантное место Корягиной. Рассматриваемые кандидатуры - исключительно брюнетки.