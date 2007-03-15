УЖАС! Линдсей Лохан убила фотографа

Случилось это в понедельник вечером, в Нью-Йорке. Согласно изданию Page Six, автомобиль актрисы окружили папарацци и долгое время не давали возможности Линдсей Лохан (Lindsay Lohan) тронуться с места. Чуть позже, когда она все-таки попыталась выехать, Лохан сбила фотографа, после чего его отправили в больницу, хотя и с незначительными повреждениями. Позже Линдсей рассказала полиции, что в тот день, или точнее сказать в ту ночь, сие случилось в три часа ночи, она подвозила своих друзей, находясь за рулем машины ее матери. И все было бы отлично, если бы не толпа папарацци, которая роилась в том переулке вокруг ее автомобиля. По словам актрисы, один из фотографов, позже определилось, что это был Джованни Арнольд (Giovanni Arnold), для удоства съемки даже запрыгнул на капот машины, в которой находилась Линдсей. Сам же Джованни Арнольд описал глубоко противополжную версию случившегося. Фотограф рассказал, что он в тот момент находился перед машиной, как вдруг, автомобиль внезапно тронулся, тем самым, сбив его на землю. "Девушка вышла из машины, посмотреть на Джованни, который лежал на земле, однако затем она вернулась в салон автомобиля, после чего скрылась с места происшествия, - рассказал директор агентства INF, в котором работает Джованни Арнольд, "другие фотографы, которые были там в те минуты, тоже видели, как Лохан села в машину и уехала, они даже попытались закатить истерику вслед уезжающему автомобилю, но это не принесло результатов. Полиция позже попросила друзей Линдсей вернуть ее ... и она вернулась." "Детективы нью-йоркской полиции все еще расследуют этот инцидент, но кажется все решится в пользу Линдсей Лохан", - рассказал источник.