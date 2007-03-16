Как Элтон Джон стал генералом

Знаменитый британский певец и композитор Элтон Джон «по-царски» отпраздновал свое 60-летие на вечеринке в Великобритании. Во время торжественного костюмированного бала, который был устроен в Лондоне, он предстал в форме царского генерала, сообщает британский таблоид The Sun. Сэр Элтон прибыл в Шоредич Таун-холл на востоке британской столицы в мундире с эполетами, в высокой фуражке с кокардой и брюками с красными лампасами. Единственным отступлением от формы были высокие черные сапоги со шнуровками. Певец, чей официальный день рождения приходится на 25 марта, разделил праздничное торжество со своим другом, художницей Сэм (Саманта) Тейлор-Вуд, которой недавно исполнилось 40 лет. Бал-маскарад собрал более 250 гостей, в основном лондонский бомонд, многие из которых были одеты по моде начала прошлого века. Как сообщает The Sun, на приеме у сэра Джона побывали музыканты сэр Пол Маккартни, Стинг, Наталья Имбрулья, актеры Дэниел Крейг, Хью Грант, австралийская супермодель Элла Макферсон и дизайнер Том Форд. Актриса Лиз Херли, близкий друг Элтона Джона, которую он недавно вел к алтарю, взяв на себя роль отца невесты, не смогла присутствовать на вечеринке в его честь. Она сейчас проводит медовый месяц со своим супругом, индийским бизнесменом Аруном Найаром. Лондонская пресса сообщает, что празднования дня рождения в Лондоне являлись подготовкой для грандиозного приема, который Элтон Джон даст позднее в этом месяце в Нью-Йорке. День рождения певец отметит 25 марта.