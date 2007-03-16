Анна Седокова займется бельем

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова приняла предложение разработать серию нижнего белья После выхода откровенных фотографий в российском Playboy к Ане обратилась производящая нижнее белье французская компания. Сраженные шикарными формами певицы, французы предложили совместный выпуск кружевного текстиля для взрослых. В данный момент Аня разрабатывает дизайн первых моделей своей коллекции. - Не хочу раскрывать все карты, но точно могу сказать, что главная линия непременно будет красного цвета, - рассказала «Z» певица. Также она сообщила, что на себе продемонстрирует новое белье публике, как только коллекция будет готова.