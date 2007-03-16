Наталья Орейро против рабства

Популярная актриса и певица Наталья Орейро включилась в борьбу против эксплуатации и торговли людьми в Аргентине По мнению звезды телесериалов, зачастую люди, попавшие в руки преступных группировок, чувствуют себя беспомощными. Они думают, что никогда не смогут выбраться из той ситуации, в которой оказались. "Мы все в этом виноваты, - приводит ИТАР-ТАСС слова актрисы, - поскольку мы отворачиваемся от пострадавших, уверенные в том, что с нами этого никогда не случится. Наша задача - оказать им посильную помощь". На сегодняшний день нет официальных данных о том, сколько людей в Аргентине попадают в руки работорговцев. Однако по некоторым подсчетам, по меньшей мере двести аргентинских подростков в разных районах страны заставляют заниматься проституцией.