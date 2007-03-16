Садо-мазо от Насти Каменских и Потапа

Лэйбл “Империя”, генеральный продюсер – Руслан Минжинский и саунд продюсер - Потап, представляет популярный дуэт Потап и Настя Каменских. 8 марта, в международный женский день, Потап дарил цветы и улыбки девушкам не в клубах, барах или ресторанах, а на съемочной площадке. А девушек в этот день на паркете 2 –го павильона, кино студии “КиевНаучПоп” было очень много и большинство из них были полностью раздеты, для съемок “грязной” порно версии супер-хита Потапа и Насти “Не пара”. Дуэт Потапа и Насти стал настолько популярным, что Empire label, решил выпустить полноценный альбом молодых артистов, а заглавных хитом назначили трек “Не пара”, который завоевал сердца многих радио-слушателей. Как и полагается в клипе много красивых авто: Ferrari, Aston Martin, Land Rover и др. Несметное количество настоящих и бутафорских денег, а так же “Малышки Империи” – девушки, которые снялись для порно сцен “грязной” версии клипа. Сама Настя приняла участие в съемках откровенных садо-мазо сцен с мужчинами-стриптизерами. Колоссальное количество приглашенных звезд, запрещенные для показа на ТВ порно -версии, эпатажные сцены, несомненно сделали это видео событием в отечественном шоу-бизнесе.