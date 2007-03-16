Николай Расторгуев поет вопреки запретам врачей

Певец, в репертуаре которого масса патриотических песен о России, Николай Расторгуев переживает один из нелегких моментов своей жизни. 50-летнему лидеру группы "Любэ" требуется пересадка почки, однако подходящий донор не найден. Николай Расторгуев десять лет не обращался к врачам, справляясь с резкой болью в пояснице народными средствами. Он вообще не привык лечиться. Однако в прошлом году впервые за многие годы угодил в больницу на несколько недель. На прошлое Рождество певец с женой отправился на финский горнолыжный курорт, где он катался на лыжах на сильном морозе. Переохладился и, вернувшись в Москву, слег с высокой температурой, которую не удавалось сбить никакими жаропонижающими таблетками. Вызванная "Скорая" доставила Расторгуева в больницу. Концерты были отменены: у артиста оказалась двусторонняя пневмония. Возможно, она дала осложнение на почки. Сейчас певец еженедельно проходит гемодиализ (то есть подключение к искусственной почке, очищающей организм), даже гастрольный график артист составляет с учетом тех городов, в которых есть оборудование для этой процедуры. Как сам Расторгуев обмолвился в прессе, ему предстоит пересадка почки, к чему он психологически готовится. Несмотря на предостережения врачей, Расторгуев продолжает концертную деятельность: "Я не хочу на болезни акцентировать внимание, - говорит музыкант. - Пусть мое здоровье не волнует поклонников. Главное - мое творчество. А со здоровьем я сам разберусь". Операция по пересадке почки стоит недешево: примерно 70 000 долларов. Но проблема не только в цене, но и в том, что найти подходящую для пересадки почку очень сложно. Николай Расторгуев отказался использовать свое имя и связи для ускорения процесса. Наотрез отказался он и от варианта, когда кто-то из близких отдает свою почку родному человеку.