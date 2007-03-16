У Бритни Спирс появились проблемы

Бритни (Britney Spears), кажется, испытывает некоторые проблемы с прохождением программы реабилитации. Бывшая пациентка центра Promises Рэйчел Хилл (Rachel Hill) рассказала изданию "Star": "Если вы пациет реабилитационного центра, и вашей целью является излечение, вам необходимо соблюдать все правила этого учреждения, а именно просыпаться в 7 утра, застилать кровать, проводить уборку в вашей комнате. На первый взгляд это кажется лишним, и не все желают этому следовать, однако позже вы понимаете, что это неотъемлемая часть процесса выздоровления, восстановления вашей внутренней дисциплины, которая крайне необходима при достижении положительного результата." Только не Бритни. "Она отказывается выполнять большинство правил этого заведения, мало того, она даже попросила нанять работницу, которая выполняла бы хозяйственные работы за нее. Она очень избирательна в выборе пищи, не все по ее мнению, можно есть. У нее большие проблемы с социальной адоптацией", - рассказал источник. "Обычно, когда пациент злоупотребляет сладким," добавляет источник, "это означает, что организм таким образом компенсирует недостачу тех веществ, которые попадали в кровь, вместе с кокаином и другими подобными наркотиками. И Бритни определенно "сидит" на конфетах. Она выпивает тонны Coca-Cola . Она пьет ее постоянно! Доходит до 24 банок напитка на день" (В одной банке Coca-Cola содержится 140 калорий - так что, выпивая до 24 банок на день, организм Бритни может вполне жить на одном этом напитке, ведь это приблизительно до 3 300 калорий в день!) К тому же выздоровление Бритни Спирс затянется, хотя бы потому что, она ходит по центру и рассказывает всем, что она не принадлежит к тем, кто лечится от нарко и алко зависимостей, она попросту это называет постдепрессионным состоянием. Такой подход только вредит тем людям, которые наотрез отказываются воспринимать себя наркоманом или алкоголиком. Как правило, выйдя на "свободу", они пускаются во все тяжкие с еще более широким размахом.