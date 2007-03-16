Сердючка не поедет в промо-тур

Андрей Данилко не будет проводить промо-тур накануне конкурса «Евровидение-2007», в котором он в образе Верки Сердючки примет участие в Хельсинки 12 мая. Об этом вчера сообщил «i» продюсер артиста Юрий Никитин «Верка Сердючка — очень популярный артист на всем постсоветском пространстве и в славянских странах, поэтому никаких специальных промо-туров мы не планируем. И ехать в такие страны нам смысла нет. А ехать в страны, где Сердючку знают не очень хорошо, тоже нет смысла: это не даст эффективных результатов»,— сообщил господин Никитин. Кроме того, Юрий Никитин заметил, что Верка Сердючка не будет пользоваться персональной поддержкой каких-либо звезд. Напомним, Александр Пономарев и Тина Кароль, представлявшие Украину на «Евровидении» в прошлые годы, такой поддержкой пользовались (Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой соответственно), пишет газета «Экономические известия». В то же время клип на песню Danzing, с которой Верка Сердючка выступит на конкурсе, будет снят еще до «Евровидения». «Мы планируем снимать его где-то через две недели, и он будет запущен в украинский телеэфир еще до конкурса», - сказал Юрий Никитин. Режиссером клипа выступит Семен Горов.