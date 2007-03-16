Первая жена намерена отомстить «татушке» за Парвиза

Первая супруга нового возлюбленного «татушки» Юли Волковой уверена, что он вернется к ней. Вокруг Юли Волковой и ее нового мужа – 22-летнего Парвиза – продолжают кипеть страсти. Первая жена молодого человека, бывшая солистка группы «Тутси» Маша Вебер, намерена бороться за свое счастье и семью. 20-летняя Маша, которая полгода назад родила любимому мужу сына Оскара, убеждена, что увлечение Парвиза Волковой временное и что рано или поздно он вернется к ней и ребенку. В их молодой семье было все идеально, пока в жизни Парвиза не появилась солистка группы «Тату». До этого времени молодые супруги жили в отдельной квартире и воспитывали сына, пишет газета «Твой день». - Я не знаю, что у него происходит с Волковой, - призналась Вебер. - Я знаю одно: у нас с Парвизом семья и любимый сын. Мы продолжаем общаться, он каждый день приезжает, видит Оскара. Он как был обо мне хорошего мнения, так и остался. Я его жена, и ничего изменить нельзя. Конечно, мне вся эта ситуация неприятна, я же люблю его и не могу не переживать. Бывшие коллеги Маши по группе «Тутси» говорят, что известие о романе Парвиза с Юлей Волковой стало для нее настоящим ударом. Но тем не менее молодая мама держится достойно и не видит в отношениях Парвиза и Юли угрозы для их семьи. - Маша уверена в их с Парвизом отношениях, это действительно были сильные чувства, - говорит солистка «Тутси» и подруга Вебер Ирина Ортман. - Маша ради него оставила группу, приняла ислам и готова на многое. Она его очень любит. Она старается не показывать нам своих переживаний. Она же понимает, кто такая Юля Волкова. Маша узнала о новой возлюбленной Парвиза случайно, сам он до последнего держал эти отношения в тайне от жены. - Я не отдам Парвиза Волковой, - утверждает Вебер. - Он все равно вернется ко мне, потому что он - МОЙ муж. А Юле я хочу сказать только одно: на чужом несчастье своего счастья не построишь.